Trudeau'dan Hindistan'a Sert Suçlamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trudeau'dan Hindistan'a Sert Suçlamalar

Trudeau, Hindistan'ı Kanada'daki şiddet olaylarını desteklemekle suçladı, diplomatik gerginlik arttı.

15.10.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücünün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Hint diplomatların suçlanmasının ardından, Hindistan'ı, Kanada topraklarında vatandaşlarına yönelik şiddet kampanyasını desteklemekle suçladı.

CBC News'un haberine göre, gazetecilere konuşan Trudeau, Kanada Kraliyet Atlı Polisinin (RCMP) Hindistan hükümeti ajanlarını Kanada'da Nijjar'ın öldürülmesi de dahil "yaygın şiddet olaylarında rol oynamakla suçlamasının" ardından, bu tür olayların kamu güvenliği için ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Trudeau, hiçbir ülkenin kendi egemenliğini bu şekilde temelden ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini vurgulayarak "Hindistan hükümetinin, Kanada topraklarında Kanadalılara karşı suç faaliyetlerini destekleyebileceğini düşünerek temel bir hata yaptığını düşünüyorum. İster cinayet, ister gasp ya da diğer şiddet eylemleri olsun, bu kesinlikle kabul edilemez." dedi

RCMP'nin "Hintli diplomatların Kanada vatandaşları hakkında şüpheli ve yasa dışı yollarla bilgi topladığını" ortaya çıkardığına işaret eden Trudeau, bu bilgilerin daha sonra gasptan cinayete kadar şiddet içeren eylemlerde bulunacak suç örgütlerine aktarıldığını söyledi.

Trudeau, diplomatlar ve konsolosluk personeli hakkındaki suçlamalara dair daha fazla bilgi vermezken bunlarla ilgili süreçlerin mahkemelerde görüleceğini dile getirdi.

Kanada ve Hindistan karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı etti

Kanada ve Hindistan, geçen yıl Kanada topraklarında bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken dün birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanlığının sınır dışı ettiği 6 Hint diplomatın arasında Hindistan'ın Ottawa'daki diplomatik temsilcisi Sanjay Kumar Verma'nın bulunduğu kaydedilmişti.

Hindistan ise Kanada polisinin iddialarını reddederken misilleme olarak Kanada'dan Yeni Delhi'deki 6 diplomatın bir hafta içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan, Kanada hükümetinin Hintli diplomatlara karşı iddialar uydurmaya yönelik bu son çabalarına karşılık olarak daha ileri adımlar atma hakkını saklı tutmaktadır." denilmişti.

Kanada polisi, "Hint ajanlarına karşı" halkı uyardı

RCMP'den komiser Mike Duheme ise dün konuya dair Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında kamu güvenliği tehdidi olarak nitelendirdiği bu duruma karşı halkı uyardı.

Duheme, "Hint ajanlarını Kanada'daki cinayetler, baskı ve gasp dahil diğer şiddet eylemleriyle ilişkilendiren kanıtlar elde ettiklerini" söyledi.

Kanada'da bulunan Hint diplomatların ve konsolosluk görevlilerinin, Hindistan hükümeti için doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bilgi toplamak gibi gizli faaliyetlerde bulunmak için resmi konumlarından yararlandıklarını gösteren kanıtlar topladıklarına da işaret eden Duheme, "Hindistan hükümeti tarafından toplanan bilgiler daha sonra Güney Asyalıları hedef almak için kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Duheme, söz konusu iddialara dair kanıtlarının doğrudan Hindistan hükümetine de sunulduğunu aktardı.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı örgütün yöneticisi Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın, yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Justin Trudeau, Diplomasi, Hindistan, Politika, Güvenlik, Kanada, Güncel, Dünya, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trudeau'dan Hindistan'a Sert Suçlamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:35:28. #1.11#
SON DAKİKA: Trudeau'dan Hindistan'a Sert Suçlamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.