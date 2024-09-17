Trump'a Suikast Girişiminin Ardından Gizli Servis Sorgulanıyor

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(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine yönelik incelemeler devam ediyor. Trump'a yönelik, iki ay içerisinde iki suikast girişimi gerçekleşmesi ABD'de Gizli Servis hakkında soru işaretlerine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'le ilgili değişiklikleri yapması için ABD Kongresi'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine yönelik soruşturma devam ediyor. Trump'ı vurma şüphesiyle gözaltına alınan Ryan Routh'un cep telefonundan elde edilen veriler, şüphelinin golf sahasının yakınında yaklaşık 12 saat beklediğini gösterdi. Ardından bir Gizli Servis ajanının Routh'un elinde bir tüfeğin namlusuna benzeyen bir şeyi fark edip ateş açtığı aktarıldı.

Gizli Servis geçici direktörü Ronald Rowe'un açıklamasına göre, Trump olay sırasında şüpheliden birkaç yüz metre uzaklıktaydı ancak Routh Trump'ı göremedi ve silahını ateşleyemedi.

Kriminal suçlardan daha önce de gözaltına alınan Routh'un ayrıca ABD'nin Florida eyaletinde dün iki ayrı ateşli silah suçuyla yargılandığı ortaya çıktı. Routh, 2002 yılında tamamen otomatik bir silahlarla dolu bir binanın içerisinde barikat kurarak "kitle imha ve yok etme silahına sahip olma" suçundan mahkum edilmiş.

Trump temmuz ayında Pensilvanya'da gerçekleştirdiği bir miting sırasında da bir suikast girişimine uğramış ve kulağından yaralanmıştı. Silahlı saldırgan ve şüphelilerin iki ay içinde Trump'a yakın mesafelerden hedef almaya teşebbüs etmesi Gizli Servis hakkında soru işaretlerini de beraberinde getirdi. ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili gazetecileri sorularını yanıtlarken, ABD siyasetinde şiddete yer olmadığının altını çizerek Gizli Servis'in "daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu" ve ABD Kongresi'nin bu doğrultuda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin adayı Donald Trump ise suikast girişiminden Demokrat Partili rakiplerini sorumlu bulduğunu belirtti.