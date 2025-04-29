Trump Barış Sürecinde İyimser - Son Dakika
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Trump Barış Sürecinde İyimser

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında iyimser ancak gerçekçi olduğunu belirtti.

29.04.2025 21:28
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda iyimser ancak gerçekçi olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin sürecin ne durumda olduğunu değerlendirdi.

Leavitt, bu savaşın Joe Biden'ın neden olduğu bir savaş olduğunu savunarak, Trump'ın başkan olması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı hiç başlatmayacağını ileri sürdü.

Sözcü Leavitt, "Başkan Trump, Ukrayna ve Rusya ile yaşanan son derece karmaşık ve talihsiz durum konusunda iyimser ancak gerçekçi." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasına ulaşılması konusunda daha hızlı olunması gerektiğini kaydeden Leavitt, "Artık yeter. Başkan bu işin savaş meydanında değil müzakere masasında bitmesini istediğini açıkça ifade etti. İki tarafın da kamuoyuna açık bir şekilde verdiği tavizler ve ateşkes önerileri var. Başkan kalıcı bir ateşkes istediğini açıkça ifade etti." diye konuştu.

Ukrayna nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamalı

Leavitt, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanması konusunda ise "Başkan bu anlaşmanın imzalanacağından emin. Ancak bu anlaşmayı Ukrayna'nın imzalaması gerekiyor." dedi.

Beyaz Saray sözcüsü, söz konusu anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna için iyi bir anlaşma olduğunu ve bu anlaşmadan iki tarafın da ekonomik olarak faydalanacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u 25 Nisan'da Moskova'da kabul ederek, Ukrayna krizinin çözümünü ele almıştı.

İki isim önceki hafta da Moskova'da bir görüşme yapmış, Beyaz Saray bu görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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