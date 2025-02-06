Trump, Biden Yönetimini Eleştirdi

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- Trump: "Ben ayrıldığımda savaşlarımız yoktu, sorunlarımız yoktu, enflasyon yoktu"

"İran beş parasızdı ancak yaptırımları kaldırdılar ve her şeyi yanlış yaptılar"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Dua Kahvaltısı'nda yaptığı konuşmada, bir önceki başkanlık döneminde savaş ve ekonomik kriz olmadığını belirterek, "Ben ayrıldığımda savaşlarımız yoktu, sorunlarımız yoktu, enflasyon yoktu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Dua Kahvaltısı'nda eski Başkan Joe Biden yönetimine yüklendi. Trump, bir önceki başkanlık döneminde savaş ve ekonomik kriz olmadığını belirterek, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı ve Orta Doğu'daki çatışmaları Biden yönetiminin hatalarına bağladı.

ABD ekonomisi ve küresel güvenlik politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Trump, enflasyonun tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını aktararak, "Ben ayrıldığımda savaşlarımız yoktu, sorunlarımız yoktu, enflasyon yoktu. Ancak şimdi Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve enflasyon var" dedi.

Trump, 7 Ekim olaylarında sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirterek, "Göreve geldiğimde rehineler serbest bırakılmazsa, Orta Doğu'da kıyamet kopacaktı" ifadelerini kullandı. Rehinelerin kurtarılması için baskıyı sürdüreceğini vurgulayan Trump, "Başkan olarak, kalan tüm rehineler ailelerine teslim edilene kadar rahat etmeyeceğim" dedi.

"İran beş parasızdı"

Trump, İran'ın kendi yönetimi sırasında ekonomik olarak zor durumda olduğunu ancak mevcut yönetimin yaptırımları kaldırmasıyla tekrar güçlendiğini belirterek, "İran beş parasızdı ancak yaptırımları kaldırdılar ve her şeyi yanlış yaptılar" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, "Bu asla olmamalıydı. Milyonlarca çocuk öldü, binlerce asker hayatını kaybetti. Savaş alanında 800 bin Rus ve 600-700 bin Ukraynalı genç insan ölüyor. Ancak bu savaşı durdurmak için ilerleme kaydediyoruz" dedi.

"Bugün burada olmamalıydım ama inanılmaz bir olay gerçekleşti ve buradayım"

Seçim kampanyası sırasında uğradığı suikast girişimine değinen Trump, "Beni kurtaran gerçekten Tanrı'ydı. Bugün burada olmamalıydım. Ama inanılmaz bir olay gerçekleşti ve buradayım" ifadelerini kullandı.

Trump, "Şehirlerimizin çetelerle dolu sokaklarından, Orta Doğu'nun savaştan harap olmuş topraklarına kadar her yerde güvenliği ve barışı yeniden tesis etmek için çalışıyoruz" dedi.