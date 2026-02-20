Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Çin'e düzenleyeceği ziyaretin tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre ABD Başkanı, ABD-Çin ilişkileri açısından son derece önemli ziyaretini 31 Mart ile 2 Nisan arasında gerçekleştirecek.
Son Dakika › Güncel › Trump Çin'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
