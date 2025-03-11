Trump'dan İzin İptalleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla eski Başkan Joe Biden yönetiminden bazı yetkililerin güvenlik izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, X sosyal medya platformundan, Trump'ın talimatını açıkladı.

Eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco'nun güvenlik izinlerinin iptal edildiğini belirten Gabbard, bunların yanı sıra New York Başsavcısı Letitia James, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg ile Trump'ın azil davasında yer alan avukatlar Mark Zaid, Andrew Weissman ve Norman Eisen'in de izinleri iptal edilenlerin arasında yer aldığını aktardı.

Gabbard, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın mektubunu imzalayan 51 yetkilinin de güvenlik izinlerini kaldırıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, şubatta Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal ettiğini duyurmuş, görevi 2021'de devrettikten sonra kendisinin güvenlik izinlerinin de Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatmıştı.