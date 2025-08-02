Trump, Gazze'de Gıda Yardımını Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'ye yaptığı ziyarette, "bölgedeki kıtlık ve gıda temini" konusuna odaklandığını ve ilgili kişilerle "çok verimli" toplantılar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trump, hafta sonu tatilini New Jersey'de geçirmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un, İsrail ve Gazze'ye yaptığı son ziyaretin çok iyi geçtiğini söyleyerek, "Steve Witkoff ile konuştum. Birçok kişiyle harika toplantılar yaptı. Toplantının ana konusu (Gazze'ye) gıda yardımıydı, bunları size daha sonra anlatacağım, ama temelde halka gıda ulaştırmak için toplantılar yaptı." ifadesini kullandı.

Trump, daha önce Gazze'de "gerçek bir açlık" olduğunu kabul etmiş ve perşembe günü, "Orada olanlar korkunç. Evet, korkunç bir şey. İnsanlar çok açlık çekiyor." demişti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'yi ziyaret amacının Trump'a bölgedeki durumu net bir şekilde aktarmak olduğunu kaydetmişti. Trump'ın talimatıyla İsrailli yetkililerle bir araya gelerek Gazze'deki insani durumu görüştüklerini ifade eden Witkoff, dünkü Gazze ziyaretinin 5 saat sürdüğünü aktarmıştı.

Witkoff'un, İsrail-ABD güdümlü GHF'nin Gazze'nin Refah kentindeki dağıtım merkezine gittiği, oradan da Han Yunus'taki merkeze gideceği belirtilmişti.

Sosyal medyada yer alan fotoğrafta, Witkoff'un ziyareti sırasında Refah'taki dağıtım noktasında yardım için bekleyen kişi sayısının, diğer günlerde olana nazaran oldukça düşük olması dikkati çekmişti.