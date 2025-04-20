Trump Göçmen Sınır Dışı Kararını İstiyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme tarafından yasa kapsamında Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararın feshedilmesini istedi.

Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik yasal mücadelesi sürerken hükümeti temsilen John Sauer, karara ilişkin Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Sauer, hükümetin sınır dışı işlemlerini başlatmadan önce göçmenlere itiraz haklarını kullanmaları için yeterli süreyi tanıdığını savundu.

Göçmenlerin avukatlarının alt mahkemeleri atlayıp doğrudan Yüksek Mahkemeye başvurmalarının yanlış olduğunu öne süren Sauer, yargıçlardan bu kararı bozmalarını talep etti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) açtığı dava sonucu Trump yönetiminin en az 30 Venezuelalı göçmeni sınır dışı etme girişimi, Yüksek Mahkeme tarafından geçici olarak durdurulmuştu.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri sayılan El Salvador kökenli "MS-13" ve Venezuela kökenli "Tren de Aragua" çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan kişileri El Salvador'daki hapishanelere sevk etmişti.