Trump, Hindistan'a Askeri Satışları Arttıracak

WASHINGTON, 14 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump (sağda) ve konuk Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Washington DC'deki Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi, 13 Şubat 2025.
ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü yaptığı açıklamada Hindistan'a askeri satışlarını artıracaklarını söyledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
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