Trump'ın İncilleri Çin'de Bastırıldı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sattığı "Tanrı ABD'yi Korusun" İncillerinin binlerce kopyasının, eski Başkan'ın birçok kez ABD'nin işlerini çalmak ve haksız ticaret uygulamaları yapmakla suçladığı Çin'de basıldığı ortaya çıktı.

ABD basınındaki haberlere göre, Çin'in doğusundaki Hangzhou kentindeki bir matbaa şirketi şubat başı ile mart sonu arasında ABD'ye 120 bine yakın İncil gönderdi.

İhracat ve ithalatı takip etmek için gümrük verilerini kullanan veri tabanlarına göre, Çin'den ABD'ye gönderilen üç ayrı sevkiyatın tahmini değeri 342 bin dolar (11 milyon 705 bin lira) civarında. Yani İncil başına 3 dolardan (102,6 lira) daha az.

Trump'ın sattığı "Tanrı ABD'yi Korusun" İncillerinin en düşük fiyatı 59,99 dolar (2 bin 53 lira). Bu da potansiyel satış gelirinin yaklaşık 7 milyon dolar (239 milyon 550 bin lira) olduğunu gösteriyor.

Yıllardır Pekin'i, Amerika'nın ekonomik başarısının önünde bir engel olarak gösteren Trump, başkanlığı döneminde Çin'den ithal edilen mallara yüksek gümrük vergileri uyguladı ve tekrar seçilmesi halinde daha da sıkı tedbirler alacağı uyarısında bulundu.

Kovid-19 salgınından Çin'i sorumlu tutan Trump, mayısta binlerce Çinli göçmenin bir "ordu" kurmak ve Amerika'ya saldırmak için ABD'ye akın ettiğini öne sürdü.

Trump'ın sattığı İncillerin, Çin bağlantısı daha önce rapor edilmemişti. Trump, Pekin'i birçok kez ABD'nin işlerini çalmak ve haksız ticaret uygulamaları yapmakla suçlamıştı.

Çin karşıtı sert söylemiyle bilinen Trump'ın İncillerini Çin'de bastırması ise soru işaretlerine yol açtı.

Trump'ın seçim kampanyası, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Trump, İncil'inin Amerika'ya yardım edeceğini söyledi

Trump'ın İncil'inin 70 bin nüshalık en büyük ve en son sevkiyatı, 28 Mart'ta Los Angeles Limanı'na ulaşmıştı.

Trump, İncilleri satmak için şarkıcı Lee Greenwood ile ortaklık kurarak birlikte bir video yayınlamıştı.

Videoda Trump, Greenwood'un "Tanrı ABD'yi Korusun" şarkısından esinlenerek izleyicileri İncil satın almaya çağırarak "Bu İncil, Amerika'da geri getirmemiz ve Amerika'yı yeniden büyük yapmamız gereken en büyük şeyin dinimiz olduğunu hatırlatıyor." demişti.

Trump, "Tanrı ABD'yi Korusun" İncillerinin nerede basıldığını, fiyatını ve ne kadar kazandığını hiç açıklamadı. Eski Başkan tarafından elle imzalanmış bir İncil'in kopyası 1000 dolara (34 bin 223 lira) satılıyor.

Potansiyel çıkar çatışmaları

Trump'ın başkan olması halinde kendisinin ve ailesinin mali hisselerinin bulunduğu işletmelerin yararına olacak şekilde politikaları ve piyasaları etkileyebileceği belirtiliyor.

Başkanlığı döneminde Trump'ın yönetimi, milyarlarca dolarlık Çin malına uygulanan gümrük vergilerinden İncilleri ve diğer dini metinleri muaf tutmuştu.

Oklahoma eyaletindeki devlet okullarında haziranda, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar İncil, müfredata dahil edildi. Cumhuriyetçi Kevin Stitt'in Vali olduğu Oklahoma eyaletinde başlangıç olarak İnciller için 3 milyon dolar harcanması planlanıyor.

ABD basınında, Trump'ın, Oklahoma'ya 55 bin İncil satmasının mümkün olduğu yazılıyor.

Oklahoma Eğitim Bakanlığı, İncillerin ABD'de basılması gerekip gerekmediği ya da herhangi bir bakanlık yetkilisinin Trump ya da temsilcileriyle bu teklifi görüşüp görüşmediğine ilişkin sorulara cevap vermedi.

Oklahoma Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Dan Isett ise "Yüzlerce İncil yayıncısı var ve bu teklif için güçlü bir rekabet bekliyoruz." dedi.

Çinli matbaa şirketi sevkiyatları doğruladı

Çin, dünyanın önde gelen İncil üreticilerinden biri. Dolayısıyla Trump'ın onayladığı versiyonun burada basılması alışılmadık bir durum değil.

İnciller, Hangzhou'daki bir baskı şirketi "New Ade Cultural Media" tarafından gönderildi. Söz konusu şirket, İncillerin gönderildiğini doğruladı.

"Para sevgisi" eleştirisi

YouTube kanalında İncilleri inceleyen papaz Tim Wildsmith, "Tanrı ABD'yi Korusun" İncili'nin ucuza üretilmiş bir kitap olduğunu belirterek, İncil'in okunmasının zor olduğunu ve sayfaları çevirirken de yırtıldığını vurguladı.

Wildsmith, "Kalitesinin bu kadar düşük olması beni şok etti. Bu bana ülkemizi sevmekten çok para sevgisiyle ilgili olduğunu söylüyor." dedi.