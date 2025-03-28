Trump: İran'a kötü şeyler olacak - Son Dakika
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Trump: İran'a kötü şeyler olacak

Trump, İran müzakerelerini reddederse kötü sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

28.03.2025 23:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin ABD ile nükleer konusunda müzakereleri reddetmeye devam etmesi durumunda İran'ın başına "kötü şeyler geleceğini" söyledi.

Trump, hukuk danışmanı Alina Habba'nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasıyla ilgili Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Tahran yönetiminin nükleer programı konusundaki soruya karşılık Trump, "Onlara yakın zamanda bir mektup gönderdim ve 'Bir şekilde karar vermek zorunda kalacaksınız veya konuşacağız ya da İran'ın başına çok kötü şeyler gelecek.' dedim. ve bunun olmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.

Konunun güçlü veya zayıf olmakla bağlantısız olduğunu belirten Trump, "En büyük tercihim İran ile bir çözüme varmamız ancak bir çözüme varamazsak, İran'ın başına kötü şeyler gelecek." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mektuba cevabı Umman üzerinden ilettiklerini bildirmişti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, ABD ile askeri tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini ancak daha önce yapılan dolaylı görüşmelerin devam edebileceğini belirtmişti.

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." ifadesini kullanmıştı.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." demişti.

Son olarak uluslararası basında, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği belirtilmişti.

İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: İran'a kötü şeyler olacak - Son Dakika

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