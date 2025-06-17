Trump: İran Anlaşması İmzalamalı

(ANKARA)- Donald Trump, İsrail İran'a saldırılarına başlamadan önce İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD ile bir anlaşma imzalaması gerektiğini ve şimdi bir anlaşma yapmak istediklerine inandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi marjında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğine inancını dile getirerek, İran'ın nükleer bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirtti.

"İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar" diye konuşan Trump, İsrail'in "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.