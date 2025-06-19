Trump, İran ile 2 Haftada Karar Verecek - Son Dakika
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Trump, İran ile 2 Haftada Karar Verecek

19.06.2025 21:53
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Beyaz Saray, Trump'ın İran ile müzakereler nedeniyle iki hafta içinde saldırı kararını vereceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bir kez daha diplomasiye fırsat vermek istediğini kaydederek, İran'la nükleer müzakereler konusunda neler olacağını görmek istediğini söyledi.

ABD'li sözcü, doğrudan Başkan'ın ağzından bilgi aktaracağını belirterek, Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı.

Leavitt, "İran, uyarıda bulunmamıza rağmen 60 gün boyunca müzakere masasına oturmadı. 61. günde İsrail İran'a karşı harekete geçti ve Başkan doğrudan iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı." yorumunu yaptı.

Leavitt'ten "Trump diplomatik çözüm fırsatını önceler" mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın eğer diplomasi yolu açıksa o yolu tercih edeceğini vurgulayarak, "Başkan, dünyadaki küresel çatışmalardaki sorunlara her zaman diplomatik çözüm bulmakla ilgileniyor. Dolayısıyla, diplomasi için bir fırsat varsa, Başkan her zaman bu fırsatı değerlendirecektir ancak güç kullanmaktan da çekinmez." değerlendirmesini yaptı.

"Başkan, açıkça (İran'la) müzakerelerin devamı için ümidini koruyor." ifadesini kullanan Leavitt, ABD Başkanı'nın diplomasinin işlemesi için 2 hafta süre verdiği mesajını verdi.

İran'la temasla sürüyor

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İranlı muhatapları arasındaki temasların sürdüğünü belirten Leavitt, bu görüşmelerin bundan sonra da süreceğini düşündüğünü dile getirdi.

İran'ın nükleer silah elde etmeye hiç bu kadar yaklaşmadığını savunan Beyaz Saray Sözcüsü, "İran bizimle anlaşma yapabilir ve yapmalıdır, aksi takdirde sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar." dedi.

Leavitt, ABD ile İran arasında yapılacak olası nükleer anlaşmanın "sıfır uranyum zenginleştirmeyi" içerdiğini vurgulayarak, "İran hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olamaz, bu konuda çok netiz." yorumunu yaptı.

Trump'ın daha önce Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda da 2 haftalık süreler verip sonra bunları uzattığını hatırlatan bir muhabire yanıt veren sözcü, bu iki olayın birbirinden farklı olduğunu belirtti.

Leavitt, bir soru üzerine, Çin'in askeri olarak İsrail-İran çatışmasına dahil olduğuna ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İran ile 2 Haftada Karar Verecek - Son Dakika

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