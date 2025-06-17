Trump İran'ın Nükleer Silah Sahibi Olmamasını Vurguladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, Tahran'ın boşaltılması gerektiğini ifade etti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran onlara imzalamalarını söylediğim "anlaşmayı" imzalamalıydı. Ne büyük bir utanç ve insan hayatı kaybı. Basitçe ifade etmek gerekirse, İran nükleer silaha sahip olamaz. Bunu defalarca söyledim! Herkes Tahran'ı derhal boşaltmalı!" ifadesini kullandı.