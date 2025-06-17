(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, Tahran'ın boşaltılması gerektiğini ifade etti.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran onlara imzalamalarını söylediğim "anlaşmayı" imzalamalıydı. Ne büyük bir utanç ve insan hayatı kaybı. Basitçe ifade etmek gerekirse, İran nükleer silaha sahip olamaz. Bunu defalarca söyledim! Herkes Tahran'ı derhal boşaltmalı!" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Trump İran'ın Nükleer Silah Sahibi Olmamasını Vurguladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?