Trump\'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

ABD'de, 5 Kasım'da yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve geldiği gün yapacağı ilk iş belli oldu.
İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.
Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.
ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü. Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
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