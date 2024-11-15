Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu - Son Dakika
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Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

Trump\'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, göreve başladığı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdi. İsrail basını, Trump'ın bu sözü, başkanlık seçimlerinin hemen ardından Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde verdiğini bildirdi.

15.11.2024 00:16
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ABD'de, 5 Kasım'da yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve geldiği gün yapacağı ilk iş belli oldu.

İSRAİL BASINI DUYURDU

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.

TRUMP'IN İLK İŞİ İSRAİL'E SİLAH VE EKİPMAN TRANSFERİ OLACAK

Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

3 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü. Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa tufan:
    İsrail savaş suçlusu diye yargılanıyor neden ABD de aynı suçtan yargılanmıyor silahı verip destekleyenin suçu yok mu 15 0 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Geliyor gelmekte olan... 13 0 Yanıtla
  • Erdal Altun:
    Kahbeydi zaten 13 0 Yanıtla
  • Efsane Doğan:
    Rabbim burkez kulagindan siyirir ama sende zulmedersen anlinin catindan kurşunu yersin 1 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    Müslümanlar birlik olsa abd değil tüm Avrupa bişey yapamaz iş bizim birlik olmamızda. 0 0 Yanıtla
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