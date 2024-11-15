Trump\'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

Güncel

ABD'de, 5 Kasım'da yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve geldiği gün yapacağı ilk iş belli oldu.

İSRAİL BASINI DUYURDU

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.

TRUMP'IN İLK İŞİ İSRAİL'E SİLAH VE EKİPMAN TRANSFERİ OLACAK

Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

3 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü. Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.