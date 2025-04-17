Trump: İsrail'in İran Planı Ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda acelesinin olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede İran'la ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "öteleyip ötelemediği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine konuya açıklık getirdi.

ABD Başkanı, ilgili habere atıf yaparak, "Ben 'bunu öteledim' demezdim ama bunu yapmak için acele etmiyorum. İran'ın harika bir ülkeye sahip olma ve mutlu bir şekilde yaşama şansı olduğunu düşünüyorum, bunun olduğunu görmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın nükleer anlaşmaya yanaşmaması durumunda ikinci seçeneğin gündeme geleceğini ifade eden Trump, "Eğer ikinci bir seçenek olursa, bunun İran için çok kötü olacağını düşünüyorum. Bence İran konuşmak istiyor. Eğer konuşurlarsa bu onlar için çok iyi olacak." dedi.

Trump, İran'a zarar vermek istemediğini ancak İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "Bu aslında gerçekten çok basit. Biz onların sanayisini ya da topraklarını ele geçirmek istemiyoruz. Tek söylediğimiz nükleer silaha sahip olamayacağınız." ifadesini kullandı.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in gelecek ay İran'ın bazı nükleer tesislerine yönelik saldırı planı hazırlığı içinde olduğunu ancak bu planın Trump tarafından ötelendiğini iddia etmişti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuş ancak müzakere yeri konusunda farklı açıklamalar yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakere yerini arabulucu olarak Umman'ın belirleyeceğini ve Ummanlı yetkililerin kararını beklediklerini açıklamıştı.