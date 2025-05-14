Trump, Riyad'da eş-Şara ile görüştüABD ve Suriye liderleri arasında 25 yıl sonra ilk görüşme

- Trump, Riyad'da eş- Şara ile görüştü

ABD ve Suriye liderleri arasında 25 yıl sonra ilk görüşme

RİYAD - ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarını sürdürüyor. Trump, bugünkü Riyad temasları kapsamında Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi öncesinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Suriye'deki yeni hükümetin çalışmaları, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuların ele alındığı toplantıda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da hazır bulundu. ABD ve Suriye liderleri arasındaki 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşme 33 dakika sürdü.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çevrimiçi katıldı.

Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı

Trump dünkü temasları kapsamında ise Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumunda konuşmuş Suriye'ye yönelik yaptırımlara değinerek, "Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la aldığını açıklayan Trump, bu kararın yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinin ilk adımı olduğunu belirterek, "Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi" demişti.