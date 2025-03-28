Trump\'tan Beyaz Saray\'da İftar Yemeği

- ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da iftar yemeği vererek seçimlerde kendisine rekor sayıda oy veren Amerikalı Müslümanlara teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Amerikalı Müslüman liderler ve bazı Müslüman ülkelerin temsilcilerine iftar verdi. Trump konuşmasına, "Ramazanınız mübarek olsun" söyleriyle başladı. Trump, "2024 başkanlık seçiminde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. İnanılmazdı. Müslüman topluluğu Kasım ayında bizim için oradaydı ve ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım" ifadelerini kullandı. Trump, "Müslüman topluluğa verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Yönetimim, herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmaları'nı temel alarak Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için amansız bir diplomasi yürütüyor" şeklinde konuştu.