Trump'tan Biden İçin Soruşturma Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ın başkanlığı döneminde "bilişsel gerileme" yaşadığını ve bunun çevresi tarafından gizlendiğini iddia ederek, Biden'ın görev süresince yaptığı icraatların soruşturulması talimatını verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, selefi Biden'ın başkanlık döneminde "bilişsel gerileme" yaşadığını öne sürdü.

Biden'ın yıllarca ciddi bilişsel gerileme yaşadığını gösteren raporlar bulunduğunu belirten Trump, ancak Biden'ın yakın çevresinin bu durumu kamuoyundan gizlediğini ifade etti.

Trump, Biden'ın "durumuna" rağmen birçok başkanlık kararnamesi imzalandığını, yargıç atamaları yapıldığını ve çok sayıda af çıkarıldığını vurguladı.

Bu kararları alma yetkisinin ABD Başkanı'na ait olduğunu ifade eden Trump, Biden döneminde kararnamelerin başkan yerine "otomatik kalem" ile imzalandığını belirtti.

Trump, söz konusu durumun yönetimin meşruiyeti konusunda soru işaretleri doğurduğunu savunarak, Biden'ın başkanlık dönemindeki icraatlarının incelenmesi için soruşturma talimatı verdi.

Donald Trump, Biden görevdeyken ABD'yi kimin yönettiğinin bir soru işareti olduğunu kaydetti.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Biden, "Başkanlığım sırasında kararları ben verdim. Aflar, idari emirler, yasalar ve bildirilerle ilgili kararları ben verdim. Bunu yapmadığıma dair her türlü iddia, gülünç ve yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Otomatik kalem" iddiaları

Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

Uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Biden'ın af kararları

Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde siyasileştirdiğini savunmuştu.

12 Aralık 2024'te Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını affeden Biden, 23 Aralık 2024'te de idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini açıklamıştı.

Ayrıca Biden, görevinin bitimine dakikalar kala iki erkek ve bir kız kardeşinin de dahil olduğu 5 aile üyesi ile toplamda 8 kişi için af ilan ettiğini duyurmuştu.