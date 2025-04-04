Trump'tan Brown Üniversitesine Destek Kesintisi

ABD'de Donald Trump yönetimi "antisemitizmle mücadelede eksiklik gösterdiği" gerekçesiyle Brown Üniversitesine verilen 510 milyon dolarlık desteği durdurmayı planlıyor.

Beyaz Saray'dan ismi paylaşılmayan yetkiliye dayandırılan bilgiye göre, üniversitenin 510 milyon dolarlık federal sözleşme ve hibe destekleri durdurulabilir.

Üniversite yöneticisi Frank Doyle, kurum personeline gönderdiği bir e-postada, Trump yönetiminin destek konusundaki "rahatsız edici söylemlerinin" farkında olduklarını bildirdi.

Brown Üniversitesi, ABD Eğitim Bakanlığı tarafından "antisemitik taciz ve ayrımcılıkla ilgili" iddia edilen ihlaller nedeniyle soruşturulan 50'den fazla okuldan biri olarak biliniyor.

Filistin'e destek gösterileri gündemde

İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğine tepki gösteren üniversite öğrencileri, geçen yıl bahar aylarında haftalarca süren gösteriler düzenlemişti.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

ABD Başkanı Trump, kampüslerdeki "yasa dışı" gösterilere izin veren okulların devletten aldıkları her türlü fonu kesme tehdidinde bulunmuştu.

Trump yönetimi, 7 Mart'ta Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti.