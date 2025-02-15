Trump'tan Esir Takası Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Esir Takası Açıklaması

Trump, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde ne olacağını bilmediğini ifade etti.

15.02.2025 03:39
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- ABD Başkanı Trump'tan esir takası yorumu: "Ne olacağını bilmiyorum"

" İsrail'in ne yapacağını size söyleyemem"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri saat 12.00'ye kadar serbest bırakmaması halinde Gazze'de ne olacağını bilmediğini belirterek, "Bana kalsa çok sert bir tutum sergilerdim. İsrail'in ne yapacağını size söyleyemem" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere Gazze konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri serbest bırakıp bırakmayacağına ilişkin, "Yarın saat 12.00'de ne olacağını bilmiyorum. Bana kalsa çok sert bir tutum sergilerdim. İsrail'in ne yapacağını size söyleyemem" ifadelerini kullandı. Sürecin nasıl devam edeceğinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetine bağlı olduğunu vurgulayan Trump, "Hamas tamamen değişti. Rehineleri tekrar serbest bırakmak istiyorlar" dedi.

Trump Hamas'ı suçladı

Yaşanan süreç konusunda Hamas'ı suçlayan Trump, "Bunun, Hamas'ın esirleri serbest bırakmayacağını söylemesiyle başladığını görmelisiniz" şeklinde konuştu. Hamas'a cumartesi günü saat 12.00'ye kadar süre verdiğini hatırlatan Trump, "Sonra hiçbir şey duymadık. İki gün önce aniden hayır, esirleri serbest bırakmaya karar verdik dediler. Bence tüm esirleri serbest bırakmalılar" dedi.

Trump Hamas'a süre vermişti

Trump, daha önce yaptığı açıklamada Hamas'ın elinde tutulan tüm esirlerin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması halinde "ateşkesin iptal olabileceğini" ve "kıyametin kopacağını" söylemişti. Esirlerin parça parça değil, tamamının serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Hepsi, parça parça değil, iki, bir, üç, dört veya iki değil, cumartesi günü saat 12.00'ye kadar iade edilmezlerse, işte o zaman kıyametin kopacağını söyleyebilirim" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: İHA

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