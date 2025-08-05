Trump'tan Geri Adım: İsrail Şartı Kaldırıldı

ABD'de Donald Trump yönetimi, eyaletlere gönderilen afet fonlarını, " İsrail'in boykot edilmemesi" şartına bağlaması kararından gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), nisanda yayınladığı metinde, başvuru sahiplerinin "İsrailli şirketlerle veya İsrail ile iş yapan firmalarla ticari ilişkileri kesme veya sınırlama çağrısı yapan girişimleri desteklememeleri" gerektiği belirtilmişti.

Ancak basında, bazı hibe duyurularının bu şartları içeren metne atıf yaptığına ilişkin haberler çıkması üzerine söz konusu ibare, yeni sürümlerde kaldırıldı.

DHS, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Mevcut hiçbir hibe duyurusunda İsrail ile ilgili bir şart bulunmamaktadır. Hiçbir eyalet fon kaybetmemiş ve yeni bir koşul getirilmemiştir. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) hibeleri mevcut yasa ve politikalarla yönetilmektedir, siyasi sadakat testleriyle değil." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "DHS tüm ayrımcılık karşıtı yasaları ve politikaları uygulayacaktır. Bu, antisemitizme dayanan Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketiyle ilgili durumlar için de geçerlidir. Irkçılık yapanlar federal fonlardan tek kuruş dahi almamalıdır." denildi.

Trump yönetiminin bu adımına karşı ABD kamuoyunda sesler yükselmişti.

ABD'li sosyal medya fenomeni Candace Owens, X'teki paylaşımında, "Soykırımı desteklemeyen ABD'lilere fon vermemek. Trump, ABD'yi (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu için tamamen sattı, halen göremiyorsanız tamamen körsünüz." ifadeleriyle bu harekete tepki göstermişti.

Ayrıca bu adım özellikle Demokrat çevrelerde "siyasi bir karar" şeklinde yorumlanmıştı.

Jewish Virtual Library'ye göre, halihazırda tüm ABD eyaletlerinin yarısından fazlası (38 eyalet) Boykot, BDS hareketine katılan bireyleri ve işletmeleri cezalandıran yasalar veya yürütme emirleri uyguluyor.

Bu tür bir önlemi ilk benimseyen eyalet 2015'te Tennessee olmuştu, onu aynı yıl South Carolina ve Illinois izlemişti.