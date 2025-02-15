Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı

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(ANKARA)-ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin yarın serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye karşı çok sert bir tutum takınacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin yarın (Cumartesi) serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye karşı çok sert bir tutum takınacağını söyledi. Trump, ancak bu durumda ne olacağına ilişkin nihai kararın İsrail'e ait olduğunu belirti.