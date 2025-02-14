Trump'tan Hindistan'a Gümrük Misillemesi

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WASHINGTON, 14 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın yüksek gümrük vergilerine karşı misillemede bulunacaklarını söyledi.

Trump perşembe günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, "Bundan böyle karşılıklılık ilkesine göre hareket eden bir ülke olacağız. Hindistan'ın bizden aldığı ücreti biz de Hindistan'dan alacağız. Hangi ülke olursa olsun bizden aldığı ücreti biz de onlardan talep edeceğiz. Buna karşılıklılık ilkesi deniyor ve ben de bunun çok adil olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trump, "Bu onları suçluyorum anlamına gelmesin, bu farklı bir iş yapma yöntemi. Ticaret engelleri olduğu için Hindistan'a satış yapmak çok zor" ifadelerini kullandı.

Trump, "İlk dönemimde gümrük vergilerinin yüksekliği konusunda Hindistan'la görüşmelerim olmuştu, fakat taviz alamamıştım. O yüzden şimdi bunu kolay yoldan halledeceğiz. Sadece sizin bize uyguladığınızı biz de size uygulayacağız diyoruz. Bunun ABD halkı için de ve hatta Hindistan için de adil olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trump, Modi ile görüşmesinden önce ABD'nin ticaret ortaklarına "karşılıklı gümrük vergileri" getirmeyi amaçlayan "Adil ve Karşılıklı Plan" adıyla bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan plana ilişkin açıklanan bilgi formunda Hindistan'ın ortalama yüzde 39'luk En Çok Kayrılan Ülke gümrük vergisi, adil olmayan ticaret ilişkilerine örnek olarak veriliyor.

Modi'nin ziyaretinde önce Hindistan, ticaret gerilimini düşürmek amacıyla Harley-Davidson marka motosikletlere yönelik gümrük vergilerini indirme gibi bazı imtiyazlar sunmuştu.

Öte yandan, Modi'nin ABD'den daha fazla petrol ve doğalgaz satın almayı kabul ettiğini söyleyen Trump, ABD'nin böylece Hindistan'ın "bir numaralı" petrol ve doğalgaz satıcısı haline gelebileceğini kaydetti.