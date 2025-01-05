Trump'tan Irak Başbakanı'na Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Irak Başbakanı'na Mesaj

Trump, Irak'taki İran destekli grupların etkisini sınırlandırmasını istedi.

05.01.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye Irak'taki İran destekli grupların etkisinin sınırlandırılması ve Suriye'deki yeni yönetimin iç işlerine karışılmamasını ilettiği iddia edildi.

Yerel medyada yer alan ve ismi paylaşılmayan siyasi bir kaynağa dayandırılan haberlere göre, Trump'ın Sudani'ye özel bir temsilci aracılığıyla konuya ilişkin mesaj ilettiği öne sürüldü.

Trump'ın Sudani'den, Irak'ta devlet dışı aktörlerin elindeki silahların yayılmasının engellenmesi, Irak içindeki İran destekli grupların etkisinin sınırlandırılması ile Irak'ın Suriye'de yeni yönetimin kurulmasını desteklemesi ve iç işlerine müdahale etmemesini talep ettiği iddia edildi.

Sudani dün yaptığı açıklamada, Suriye'de çatışmaların başından beri "Irak'ın tarafsızlığını koruduğunu" dile getirerek, "hiçbir dış tarafın Irak'a ekonomik veya güvenlikle ilgili değişiklik veya reform dayatma hakkına sahip olmadığını" söylemişti.

Irak Başbakanı'nın çarşamba günü resmi ziyaret kapsamında İran'a gideceği ve görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Irak Başbakanı'na Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:12 Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın’dan olay yaratacak Galatasaray sözleri Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın'dan olay yaratacak Galatasaray sözleri
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
11:10 Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi
11:00 İstanbul’un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü İstanbul'un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü
10:55 Gazeteciden bomba Hadise yorumu “Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi“ Gazeteciden bomba Hadise yorumu! "Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi"
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 00:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Irak Başbakanı'na Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.