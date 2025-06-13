Trump'tan İran'a Anlaşma Çağrısı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in düzenlediği saldırılarda "İranlı sertlik yanlılarının öldürüldüğünü" ileri sürerek, İran'ın "geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşmaya varması gerektiğini" söyledi.

Donald Trump, Truth Social'dan paylaştığı mesajında, gelecekteki saldırıların "çok daha acımasız" olacağını, İran'a daha fazla "ölüm ve yıkımı" önlemek için anlaşma çağrısı yaptı. ABD ve İsrail'in askeri gücüne dikkat çeken Trump, şu ifadelere yer verdi:

"'İran'a anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara en sert ifadelerle 'sadece yapın' dedim, ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da, bunu başaramadılar. Onlara, bildiklerinden, tahmin ettiklerinden veya kendilerine söylenenlerden çok daha kötü olacağını söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nin, açık ara farkla, dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanını ürettiğini, İsrail'in de bunlardan çok fazla sayıda elinde bulunduğunu ve daha fazlasının da yolda olduğunu söyledim – ve bu ekipmanları nasıl kullanacaklarını iyi bilirler.

Bazı İranlı sertlik yanlıları cesurca konuştu, ama başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler daha da kötüleşecek! Şimdiden büyük can ve mal kaybı yaşandı, ancak hala bu katliamı durdurmak için zaman var. Planlanmış bir sonraki saldırılar çok daha yıkıcı olacak. İran, ortada hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Artık daha fazla ölüm, daha fazla yıkım olmasın. Sadece yapın, çok geç olmadan. Hepinize Tanrı hepinizin yardımcısı olsun"