Trump'tan İran ve Suriye Açıklamaları

20.02.2026 23:39
ABD Başkanı Trump, İran'a adil anlaşma çağrısı yaparken, Suriye'nin yeniden birleşmesini övdü.

(ANKARA)-ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "adil bir anlaşma" çağrısında bulunurken, ABD'nin Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerine ilişkin kararının ardından ticaret politikalarında yeni adımlar atacaklarını açıkladı. Trump ayrıca "Suriye Cumhurbaşkanı ki onu ben başkan yaptım, olağanüstü bir iş çıkarıyor" diyerek övdüğü Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Suriye'yi birleştirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray brifing odasında yaptığı konuşmada İran, ticaret vergileri ve Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İran adil bir anlaşma müzakere etmeli"

Trump, İran halkına yönelik bir mesajının olup olmadığı sorusuna, "Adil bir anlaşma müzakere etseler iyi olur" yanıtını verdi.

İran halkının liderlerinden çok farklı olduğunu belirten Trump, ülkeyi yöneten rejimin kendi halkına yaptıklarından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Trump, Yüksek Mahkeme'nin acil ekonomik yetkilere dayanılarak uygulanan geniş kapsamlı gümrük vergilerini iptal eden kararının ardından, yalnızca milyarlarca dolarlık vergi gelirinin değil, imzalanan birçok ticaret anlaşmasının da belirsizlik içine girdiğini söyledi.

Başkan, vergilerin büyük bölümünün yürürlükte kalacağını ancak "bazılarının kaldırılacağını ve yerlerine başka vergilerin getirileceğini" dile getirdi. Söz konusu acil yetkiler, Çin ve Avrupa Birliği dahil önemli ticaret ortaklarıyla yapılan anlaşmaların temelini oluşturuyordu.

Bu anlaşmalar, ilgili ülkelere daha düşük gümrük tarifeleri sağlarken; karşılığında daha fazla Amerikan malı satın alma ve ABD'de yatırımı artırma taahhütlerini içeriyordu.

"Yüzde 10'luk Küresel Vergi yeniden devrede"

Trump, mahkeme kararının ardından 122. Madde olarak bilinen ticaret yasası kapsamında derhal yüzde 10'luk küresel gümrük vergisini uygulamaya koyacağını açıkladı. Ancak bu vergilerin, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi onayı olmaksızın en fazla 150 gün yürürlükte kalabileceği belirtiliyor. Başkan ayrıca 301. Madde kapsamında yeni soruşturmalar başlatacaklarını ve alternatif yasal yetkilere dayanarak yeni tarifeler uygulayacaklarını duyurdu. Yüksek Mahkeme'nin 6-3'lük kararında, daha önce tahsil edilen gümrük vergilerinin iadesine ilişkin açık bir hüküm yer almadı. Trump, şirketlerin milyarlarca dolarlık geri ödeme talebiyle dava açabileceğini ve sürecin yıllarca sürebileceğini söyledi.

Kararı "son derece hayal kırıklığı yaratıcı" olarak nitelendiren Trump, bazı yargıçlardan "utandığını" ifade ederken; Yargıçlar Clarence Thomas, Samuel Alito ve Brett Kavanaugh'un karşı oy gerekçelerini övdü.

Trump, Suriye'ye ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin yeniden birleşme sürecine girdiğini savunarak şunları kaydetti:

"Suriye Cumhurbaşkanı ki onu ben başkan yaptım, olağanüstü bir iş çıkarıyor. Sert bir adam; zayıf biri değil. Zayıf biri olsaydı bunu başaramazdı. Ama Suriye'yi yeniden birleştiriyor, gerçekten başarılı bir şekilde birleştiriyor. Şimdiye kadar da Kürtlerle çok iyi oldu."

Kaynak: ANKA

