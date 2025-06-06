Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun - Son Dakika
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Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun

Trump\'tan Musk\'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
06.06.2025 17:47
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ABD Başkanı Donald Trump, vergi kesintisi tasarısı nedeniyle tartıştığı Elon Musk'la ipleri iyice kopardı. Trump, Musk hakkındaki röportaj talebine, "Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?" yanıtını verirken, Musk'la ilgili konuşmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile arasındaki gerginlik üzerine, Musk'ın 'aklını kaçırdığını' söyleyerek onunla konuşmayı düşünmediğini ifade etti. Trump, Tesla marka aracını da satmayı veya hediye etmeyi planlıyor.

TRUMP'TAN MUSK'A: AKLINI KAÇIRMIŞ

BAD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki tartışma iyice alevlendi. Vergi kesintisi tasarısı nedeniyle başlayan kavgada Trump Musk'la köptüleri attı.ABC kanalının telefonla ulaştığı Trump'ın, Musk hakkında röportaj talebine, "Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?" diye cevap verdiği belirtildi.

"MUSK'LA GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Trump, aralarındaki tartışmanın son birkaç gündür medyaya yansıdığı Musk hakkında konuşmayı "özellikle düşünmediğini" ifade etti. Ayrıca, Musk'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirten ABD Başkanı, ancak kendisinin bu konuşmaya hazır olmadığını söyledi.

TESLA MARKA ARACINI SATACAK

CNN kanalında yer alan habere göre Başkan Trump'ın mart ayında satın aldığı Tesla aracını istemediği bildirildi. Habere göre Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın kırmızı renkli Tesla'sının "satılabileceği veya muhtemelen hediye edilebileceği" yorumunu yaptı.

"ZAVALLI ADAMIN BİR SORUNU VAR"

Trump'ın ayrıca televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Elon'u aklıma bile getirmiyorum. Onun bir sorunu var. Zavallı adamın bir sorunu var." ifadelerine yer verdiği kaydedildi. "Sanırım bir süre onunla konuşmayacağım ama ona iyi dileklerimi iletiyorum." diyen Trump, dün, 2026 bütçe tasarısı konusunda Musk'ın, kendisini eleştirmesinden "çok büyük hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti.

Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüş ve ABD Başkanı'nın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını, söz konusu dosyanın bu yüzden açıklanmadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun - Son Dakika

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