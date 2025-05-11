Trump\'ın Özel Temsilcisi, İsrail hükümetini "Gazze\'deki savaşı uzatmakla" eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin savaşı uzattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

"İSRAİL SAVAŞI BİTİRMEYE HAZIR DEĞİL"

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun nerede ve ne zaman gerçekleştiğine değinilmeyen görüşmeye ilişkin haberine göre Witkoff, "Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil." dedi. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, "İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Witkoff'un bu eleştirileri İsrail'in, Gazze'de savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir zamanda ve Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayacak olan ziyaretleri öncesinde gerçekleşti.

İSRAİL'İN GAZZE'DE İŞGALİ GENİŞLETME PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor. Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.