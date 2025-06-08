Trump\'tan Protestolara Maske Yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerde maske takılmasının yasaklanacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

Gösterilerde Ulusal Muhafızların "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump "Bundan böyle protestolarda maske takılması yasaklanacaktır. Bu insanlar, neyi saklamak istiyorlar ve neden?" ifadelerini kullandı.

Trump, California Valisi Gavin Newsom ile Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ı görevlerini yerine getirememekle suçlayarak "Kışkırtıcılar ve genellikle para alan provokatörler tarafından düzenlenen bu radikal sol protestolar tolere edilmeyecektir." ifadesine yer verdi.

Los Angeles'taki protestolar

Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini belirtmişti.

Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.

Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de süren protestolara artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurmuştu.