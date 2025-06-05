Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya Sert Yaptırım Sinyali - Son Dakika
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Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya Sert Yaptırım Sinyali

05.06.2025 22:03
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Trump, Rusya ve Ukrayna'ya yönelik sert yaptırımlar sinyali vererek savaşın sona ermesini hedefledi.

- Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya yaptırım sinyali: "Durmayacağını anladığımda, çok sert olacağız"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı konusunda gelen bir soruya, "Durmayacağını anladığımda, çok sert olacağız. Her iki ülkeye de olabilir. Tango yapmak için iki kişi gerekir. Aklımda bir son tarih var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırladı. Trump, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Ukrayna savaşı, parkta kavga eden iki çocuğa benziyor. Bazen bir süre kavga etmelerine izin vermek gerekir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu savaşın hemen sona eremeyeceğini aktaran Trump, "Başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Şu anda ölenlerin sayısı bildirilenden çok daha fazla" dedi.

Rusya ve Ukrayna'ya yaptırım sinyali

Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki bir soruya yanıt veren Trump, "Durmayacağını anladığımda, çok sert olacağız. Her iki ülkeye de olabilir. Tango yapmak için iki kişi gerekir. Aklımda bir son tarih var" ifadelerini kullandı. Trump, bu süreci kendi zamanlamasına göre yöneteceğini belirterek, savaşın sürmesi durumunda hem Rusya hem de Ukrayna'ya yönelik daha sert adımlar atabileceğini ima etti.

Trump'tan Musk'a sitem: "Hayal kırıklığına uğradım"

Elon Musk'ın vergi indirimi yasasına yönelik eleştirilerine cevap veren Trump, Musk'ı "her zaman sevdiğini" ancak son eleştirileri nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" belirtti. Elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk'ı rahatsız ettiğini aktaran Trump, "Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu, ancak sonradan sorun çıkardı" ifadelerini kullandı.

Trump, Musk'ın NASA yönetimi için önerdiği ismi uygun bulmadığını belirterek, "Ona çok yardımcı oldum ama benden beklediği uygun değildi" dedi.

"Trump her konuda haklıydı"

Trump, Musk'ın Oval Ofis'ten ayrılmasının ardından "farklı davrandığını" belirterek, "Harika bir veda partisi yaptı, herkes geldi, üzerinde 'Trump her konuda haklıydı' yazan bir şapka takmıştı" ifadelerini kullandı. Ancak zaman içinde bu desteğin zayıfladığını belirten Trump, Musk'ın tutumundaki değişimin "Trump takıntısı sendromu" ile açıklanabileceğini ifade etti. "Benden ayrılan ilk kişi o değildi" diyen Trump, bazı isimlerin görevden ayrıldıktan sonra "yönetimi eleştiren" bir tutum geliştirdiğini öne sürdü.

Söz konusu yasa tasarısının ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi olduğunu belirten Trump, "Musk gibi büyük girişimcilerin bu fırsatı desteklemesi gerekirken eleştiriyor olmaları üzücü" dedi.

Avrupa Birliği ticaret anlaşması ve gümrük vergileri

Trump, Avrupa Birliği ile ticaret konusunda "iyi bir anlaşma olacağını" söylerken, Almanya'nın bu süreçte önemli bir rol oynadığını ifade etti. Trump, yüzde 50 oranında uygulanması planlanan gümrük vergilerinin de hala masada olduğunu belirterek, "Tarifeler sorun değil ya da bir anlaşma yaparız" dedi.

"Savaşı sonlandıracağız"

Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılmasının "birinci önceliği" olduğunu vurgulayarak, "Bunu durduracağız" dedi.

ABD-Çin görüşmesi

Trump, bu sabah Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Xi tarafından Çin'e davet edildiğini hatırlatarak, First Lady ile birlikte bu daveti kabul ederek Çin'e gideceğini ve Xi'yi de Beyaz Saray'a davet ettiğini belirtti. Görüşmeyi "çok iyi bir görüşme" olarak nitelendiren Trump, "karmaşık konuları netleştirdiklerini" ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerine de değinen Trump, bir ABD heyetinin yakın zamanda Çin'in üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yürüteceğini söyleyerek, Çin ile bir ticaret anlaşması yapıldığını ancak "bazı noktaları netleştirmeye çalıştıklarını" kaydetti.

Trump, Çinli öğrenciler konusuna da değinerek, ABD'ye sorunsuz bir şekilde gelip eğitim alabileceklerini belirtti. "Onları ağırlamak bizim için bir onurdur" diyen Trump, ancak gelen öğrencilerin belli bir denetimden geçmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Korkunç savaşı sonlandırmalıyız"

Almanya Başbakanı Merz ise Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinerek, "Bu savaşı durdurmak hepimizin sorumluluğu. ABD bu konuda kilit aktör" ifadelerini kullandı.

Merz, Almanya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtirken, savaş alanından gelen görüntülerin dehşet verici olduğuna ifade etti. Merz, "Ukrayna yalnızca askeri hedefleri vuruyor. Rusya ise enerji altyapısını ve sivilleri hedef alıyor. Aradaki fark bu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya Sert Yaptırım Sinyali - Son Dakika

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