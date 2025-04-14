Trump\'tan Savaş Yorumları

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişi öldü, 99 kişi yaralandı. Saldırı alanındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, yaralılar arasında 11 çocuğun yer aldığı aktarıldı.

TEK CÜMLELİK YORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulunurken bu saldırıya da değindi. Rusya'nın Sumi'ye yönelik saldırısının sorulması üzerine Trump, "Bence korkunçtu." değerlendirmesinde bulundu.

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM, SAVAŞ BAŞLAMAZDI"

Tüm savaşın "berbat" bir şey olduğunu kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu ülke savaşın başlamasına asla izin vermezdi. Bu savaş utanılacak bir şey." diye konuştu.

BIDEN'I SUÇLADI

Savaşın başlamasının Biden'ın hatası olduğunu ifade eden Trump, "Bu benim savaşım değil. Bu Biden'ın savaşı. Ben sadece durdurmaya ve çok sayıda hayat kurtarmaya çalışıyorum" dedi.