Trump'tan Ukrayna ile Nadir Element Anlaşması - Son Dakika
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Trump'tan Ukrayna ile Nadir Element Anlaşması

Trump, Ukrayna ile toprak elementleri anlaşmasının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

28.02.2025 01:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile yapacaklarını söylediği nadir toprak elementleri anlaşmasının, ABD ile Ukrayna arasında gelecekte daha sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacağını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Starmer ile yaptıkları görüşmede Ukrayna'daki savaşı bitirme çabalarına ilişkin bilgi verdiğini belirten Trump, ABD'nin Ukrayna'ya askeri teçhizat dahil herhangi bir ülkeden çok daha fazla para harcadığını yineledi.

Trump, bu kapsamda Ukrayna ile yapacaklarını söylediği nadir toprak elementleri anlaşmasının, ABD ile Ukrayna arasında gelecekte daha sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacağını ifade etti.

Başkan Trump, "Bu, Ukraynalıların yıkılıp harap olmuş ülkelerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak, uzun vadeli refahı teşvik edecektir." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Washington DC'de ağırlayacağını ve bu konuda anlaşma imzalayacaklarını belirten Trump, Zelenskiy'ye "diktatör" dediğinin hatırlatıldığı soruya, "Zelenskiy'ye çok saygı duyuyorum. Ona epey silah verdik, onlar da iyi savaştılar." yanıtını verdi.

"Filistinlilerin geri dönmelerine ve hayatlarını yeniden kurmalarına izin vermeliyiz"

İngiltere Başbakanı Starmer de ABD ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazlası için geri gelmesini engellemek üzere sert, adil ve güçle desteklenen bir barışa ulaşmaya yönelik bir planı görüştüklerini söyledi.

Starmer, Trump'ın, Ukrayna'daki barış çabalarına tam destek verdiklerini belirterek, "Ancak bunu doğru bir şekilde yapmalıyız." dedi.

Saldırganı ödüllendiren bir barışın olamayacağını ifade eden Starmer, "Tarihin işgalcinin değil barış yapıcının yanında olması gerektiği konusunda hemfikiriz, bu yüzden şu an mevcut riskler daha yüksek olamazdı ve iyi bir anlaşma sağlamak için birlikte çalışmaya kararlıyız." diye konuştu.

Starmer, Ukrayna konusunda karşı karşıya oldukları tehditlerin arttığını gördüklerini belirterek, bu nedenle İngiltere'nin bu yıl Ukrayna'ya her zamankinden daha fazla askeri yardımda bulunacağını kaydetti.

Gazze konusunda iki devletli çözüme hala inanıp inanmadığıyla ilgili soruya karşılık da Starmer, ateşkesten sonra Gazze'de enkazlar arasından evlerine dönmeye çalışan binlerce Filistinlinin görüntüsünü unutamadığını söyledi.

Starmer, ateşkesin ve yardımların devamı için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Filistinlilerin geri dönmelerine ve hayatlarını yeniden kurmalarına izin vermeliyiz ve hepimiz bunu yapmaları için onları desteklemeliyiz. ve evet, iki devletli çözümün nihayetinde bölgede kalıcı bir barış için tek yol olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Ukrayna ile Nadir Element Anlaşması - Son Dakika

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