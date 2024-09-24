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Trump'tan Zelenskiy'e Yorum

Trump, Zelenskiy'i tarihin en büyük pazarlamacısı olarak nitelendirerek barış vurgusu yaptı.

24.09.2024 17:22
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- Trump: "Zelenskiy, tarihin en büyük pazarlamacısı"

PENNSYLVANIA - Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlenen mitingde 5 Kasım seçimlerini kazanması halinde Putin ve Zelenskiy'i arayacağını ve anlaşma yapmaya teşvik edeceğini yineledi. Trump, "Bence Zelenskiy, tarihin en büyük pazarlamacısı. Ülkeye her geldiğinde 60 milyon dolarla geri dönüyor" dedi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlenen seçim mitinginde konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kasım ayında ABD'de yapılacak seçimleri Demokratların kazanmasını istediğini söyledi. Trump, "Bu seçimi Demokratların kazanmalarını o kadar çok istiyor ki. Ama ben farklı yapardım ve barış için çalışacağım" dedi. Barış planı hakkında detaylı açıklama yapmayan Trump, 5 Kasım seçimlerini kazanması halinde Putin ve Zelenskiy'i arayacağını ve anlaşma yapmaya teşvik edeceğini yineledi. Trump, "Bence Zelenskiy, tarihin en büyük pazarlamacısı. Ülkeye her geldiğinde 60 milyon dolarla geri dönüyor" dedi.

New York'ta düzenlenen 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması ve katılımcılara hitap etmesi beklenen Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, ABD'nin kararlı eylemlerinin gelecek yıl Rus saldırganlığının durdurulmasını hızlandırabileceğini söyledi.

Zelenskiy'den Demokrat vali ile silah fabrikası ziyareti

Trump geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada ABD'yi ziyaret eden Zelenskiy ile bir araya gelebileceğini ifade etmiş ancak henüz bir görüşmenin planlanmadığını söylemişti. Zelenskiy ise hafta boyunca Pensilvanya'nın Demokrat Valisi Josh Shapiro ile birlikte Pensilvanya'daki bir silah fabrikasını ziyaret etmişti.

Trump: "Para israfı"

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımları "para israfı" olarak tanımlamıştı. Trump ve Zelenskiy Temmuz ayında bir telefon görüşmesi gerçekleştirse de ikili Trump'ın 2017-2021 görev süresinden bu yana yüz yüze görüşmedi. Zelenskiy, Trump'ın Kasım ayında seçimi kazanıp kazanamayacağı konusunda tahminde bulunamadığını kaydederek kazanması durumunda da Cumhuriyetçi adayın Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmesini umduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İHA

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