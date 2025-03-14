Trump Tower'da Filistinli Aktivist İçin Eylem

ABD'de, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması talebiyle Yahudi sivil toplum örgütü "Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)" tarafından Trump Tower'da düzenlenen oturma eyleminde 98 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD basınındaki haberlere göre, New York Polis Teşkilatı (NYPD) Trump Tower'daki eyleme ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük eden Halil'in tutuklanmasına tepki gösteren eylemcilerden 98'inin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bu kişilere izinsiz giriş ve gözaltına direnme suçları yönetildiği belirtilen açıklamada, tüm eylemcilerin binadan çıkarıldığı kaydedildi.

Söz konusu eylemde Halil'in gözaltına alınmasına tepki gösterilmiş ve derhal serbest bırakılması talep edilmişti.

Üzerinde " İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazan kırmızı tişörtler giyen ve "Mahmud'u hemen eve getirin" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Nazilerle savaşın, öğrencilerle değil" sloganları atmıştı.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Halil, 3 Mart'ta eşi ile evine giderken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.