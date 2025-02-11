Trump, Ukrayna'dan Nadir Toprak Elementi İstedi - Son Dakika
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Trump, Ukrayna'dan Nadir Toprak Elementi İstedi

Trump, Ukrayna'ya yaptıkları yardımların karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi talep etti.

11.02.2025 16:49
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yaptıkları yardımların karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini belirtti.

Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya "yüz milyarlarca" dolar verdiklerini dile getiren Trump, şöyle konuştu:

"Onlara 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istediğimi söyledim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz. Aksi takdirde aptal durumuna düşeriz. Onlara dedim ki, 'Bir şeyler almak zorundayız. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz.' dedim."

ABD, yardımlara karşılık nadir toprak elementleri istiyor

Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yaptıkları askeri ve diğer yardımların devasa miktarlara ulaştığını iddia etmiş, bunun karşılığında bu ülkeden nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, verdikleri desteği hatırlatarak bu konuda Kiev yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını kaydetmişti.

ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulayan Trump, şunları kaydetmişti:

"Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Onlara sağladığımız bazı garantiler var. Ukrayna'da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz. Bu yüzden Ukrayna'yla onlara sağladığımız şeyleri, nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Ukrayna'dan Nadir Toprak Elementi İstedi - Son Dakika

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