Trump ve Netanyahu'dan Gazze Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içinde ikinci kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek Gazze meselesini görüştü.

İkili arasındaki görüşme, Netanyahu'nun Trump'ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği üçüncü ABD ziyareti kapsamında gerçekleşti.

Trump ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yapılan basına kapalı görüşmenin bir saatten fazla sürdüğü ve toplantı kapsamında Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik süren çabaların ele alındığı belirtildi.

Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile bu hafta içindeki ikinci görüşmesinin tamamlandığını aktardı.

Görüşmenin Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ve "Hamas'ın askeri ve yönetsel kapasitesinin ortadan kaldırılmasına" odaklandığını belirten Netanyahu, İran ile yaşananların sonuçlarını ve doğurabileceği olasılıkların da ele alındığını vurguladı.

Amerikan haber platformu Axios'a göre, Trump ile Netanyahu arasındaki toplantıdan önce Katarlı yetkililerden oluşan bir heyet de Beyaz Saray'a gelerek üst düzey yetkililerle birkaç saat süren görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan Netanyahu, Washington temaslarının ikinci gününde Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda çalıştıklarını ifade etmişti.

Netanyahu, "Ara buluculardan gelen teklifi kabul ettik. İyi bir teklifti. (Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi) Steve Witkoff'un orijinal fikrine uyuyor ve biz de buna yaklaştığımızı düşünüyoruz. Amacımız bir sonraki aşamaya geçmek." demişti.

Witkoff da dünkü açıklamasında, ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, hafta sonuna kadar Gazze'de 60 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılabileceği yönünde "umutlu" olduğunu söylemişti.