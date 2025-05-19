Trump ve Putin'den Barış çağrısı

- Trump ve Putin telefonda görüştü

Putin:

"Amacımız, barışa giden en etkili yolları belirlemek"

Trump:

"Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, "Amacımız, barışa giden en etkili yolları belirlemek" derken, Trump ise, "Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmenin iki saatten fazla sürdüğü belirtildi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, görüşmeyi kapsamlı, samimi ve faydalı olarak nitelendirerek, "Öncelikle ABD Başkanı'na, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasına verdiği destek için teşekkür ettim. Bilindiği gibi bu müzakereler 2022 yılında Ukrayna tarafından tek taraflı olarak kesilmişti" dedi.

Trump'ın kendisine Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların durdurulması ve ateşkes konusundaki tutumunu ifade ettiğini belirten Putin, "Ben de Rusya'nın Ukrayna krizinin barışçıl çözümünden yana olduğunu vurguladım. Amacımız barışa giden en etkili yolları belirlemek" dedi.

Rusya'nın gelecekteki barış görüşmelerine ilişkin memorandum üzerinde Ukrayna ile çalışmaya hazır olduğunu açıklayan Putin, "ABD Başkanı ile Rusya'nın çözüm ilkeleri, muhtemel bir barış anlaşmasının zamanlaması gibi bir dizi pozisyonu tanımlayan gelecekteki muhtemel barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum üzerinde Ukrayna tarafıyla çalışmaya hazır olduğu ve bunu önereceği konusunda anlaştık. Uygun anlaşmalara varılması halinde belirli bir süre için bir ateşkes de buna dahil" dedi.

Rusya-Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmeye değinen Putin, "Bu arada İstanbul'daki görüşmelere katılan taraflar arasındaki temaslar yeniden başladı. Bu da genel olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Trump ile yaptığı görüşmenin çok yapıcı olduğunu bir kez daha vurgulayan Putin, "Önemli olan, Rusya ve Ukrayna'nın barış için azami çaba göstermesi ve tüm tarafları memnun edecek uzlaşıları bulması. Rusya'nın pozisyonu nettir: Temel hedefimiz, bu krizin kök nedenlerini ortadan kaldırmak" dedi.

"Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak"

Trump ise, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, Ukrayna ve Rusya'nın savaşın sona ermesi için acilen müzakerelere başlayacağını açıkladı. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik görüşmemi az önce tamamladım. Görüşmenin çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna, ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sona ermesi için derhal müzakerelere başlayacak. Müzakerelerin koşulları, yalnızca tarafların bilebileceği detaylar nedeniyle, doğrudan kendi aralarında belirlenecek. Görüşmenin tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, bunu şimdi söylerdim, sonraya bırakmazdım" dedi.

Rusya'nın felaket niteliğindeki "kan banyosu" sona erdiğinde ABD ile geniş kapsamlı ticaret yapmak istediğini belirten Trump, "Ben de bu fikre katılıyorum. Rusya'nın muazzam miktarda istihdam ve zenginlik oluşturması için büyük bir fırsat var. Potansiyeli sınırsız. Aynı şekilde, Ukrayna da ülkesini yeniden inşa etme sürecinde ticaretten büyük fayda sağlayabilir" dedi.

Trump, "Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak" ifadelerini kullanarak, Putin ile görüşmesi konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya büyük ilgi duyduğunu da belirterek, "Süreç başlasın" dedi.

"Müzakere sürecinin yakından koordine edilmesi ve teknik bir toplantı yapılması konusunda mutabakata varıldı"

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Trump'ın Putin görüşmesi konusunda Avrupalı ortaklarına görüşmenin içeriği hakkında bilgi verdiğini belirterek, "Ukrayna'da ateşkes ve barışın nasıl sağlanabileceğini görüştü. Görüşmeye Başbakan Friedrich Merz'in yanı sıra Finlandiya, Fransa ve Ukrayna devlet başkanları ile İtalya Başbakanı ve AB Komisyonu Başkanı da katıldı. ABD Başkanı ile Avrupalı liderler bundan sonraki adımlar konusunu da ele aldı. Müzakere sürecinin yakından koordine edilmesi ve teknik bir toplantı yapılması konusunda mutabakata varıldı. Tüm taraflar, Ukrayna'nın ateşkes yolunda yakın desteğini sürdürme kararlılığını yineledi. Avrupalı katılımcılar, yaptırımlar yoluyla Rus tarafına baskıyı artıracaklarını da ifade etti" dedi.