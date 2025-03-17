Trump ve Putin Savaş için Görüşecek

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı bitirmek üzere konuşmayı planladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington'a hareket eden Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna konusunda, "Belki salı günü bir şey açıklayacak bir durumumuz olur, göreceğiz. Salı günü Başkan Putin ile konuşacağım. Hafta sonu boyunca birçok iş yapıldı. O savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz" dedi.

Rusya ve ABD'den üst düzey heyetler geçen ay Riyad'da görüşmüş, ardından geçen hafta Ukrayna ve ABD üst düzey heyetleri arasında da Cidde'de bir görüşme gerçekleşmişti. Cidde'deki görüşmenin ardından ABD'li yetkililer savaşı sona erdirmek için hazırladıkları 30 günlük bir geçici ateşkes taslağını Kiev'in kabul ettiğini belirtmişti. Moskova presipte ateşkese karşı olmadıklarını ancak ateşkesle ilgili belirsizlikler olduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff, haftanın son günlerinde Moskova'yı ziyaret ederek Rus yetkililerle müzakerelerde bulunmuştu.