Trump ve Putin Yarın Görüşecek

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, yarınRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüşeceğini söylemesi üzerine Kremlin de Putin-Trump görüşmesinin yarın gerçekleşeceğini doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, Putin-Trump görüşmesinin yarın gerçekleştirileceğini doğrulandı. Görüşmenin telefonla gerçekleştirileceğini belirten Peskov, "Evet, durum bu şekilde. Salı günü için böyle bir görüşme planlanıyor" dedi.