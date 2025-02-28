Trump ve Zelenski Arasındaki Tartışma

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(ANKARA)-ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le uzlaşmaya varması gerektiğini söylemesi üzerine iki lideri arasında tartışma çıktı. Trump, Zelenski'nin ona müteşekkir olmasını söyledi; Zelenski ise, topraklarımızdaki bir katille uzlaşma olmamalı" dedi. Trump, kameraların karşısında Zelenski'yi azarladı. Zelenski ise Beyaz Saray'ı terk etti. Trump, "ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da, Washington'daki Beyaz Saray Oval Ofis'te bir araya geldi. İki lider, Zelenski'nin Rusya'nın "katil" lideri olarak nitelendirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le uzlaşmaya varılması gerektiği konusunda tartıştı.Trump, Zelenski'yi azarlayarak, ona daha "müteşekkir" olmasını söyledi ve "Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin" dedi.

Trump, ayrıca Zelenki'ye "ya Rusya ile bir anlaşma yapacağını ya da biz yokuz" dedi. Yakınında oturan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Zelensky'yi "saygısız" olarak nitelendirdi. Zelenski, konuşmaya çalışırken, sözü kesildi.

Bu sıra dışı çıkış, Trump'ın Ukrayna'nın üç yıl önce komşusunu geniş çaplı bir işgale girişen Rusya ile ateşkes için "taviz" vermek zorunda kalacağını söylemesinin ardından geldi. "Ödün vermeden hiçbir anlaşma yapamazsınız. Bu yüzden kesinlikle bazı tavizler vermesi gerekecek ama umarım bu tavizler bazılarının düşündüğü kadar büyük olmaz" açıklamasında bulundu.

Putin'e atıfta bulunan Zelenski, "Topraklarımızdaki bir katille uzlaşma olmamalı" dedi.

Trump, Zelenski'ye "hiç de müteşekkir davranmadığını" ve "nazik" olmadığını belirterek, "Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz ve yaptığınız şey ülkeye - bu ülkeye - karşı çok saygısızca" ifadesini kullandı.

Zelenski, Beyaz Saray'ı terk etti, ardından Trump, "ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" dedi.