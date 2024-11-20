Tsai Ing-wen Kanada'ya Gidiyor - Son Dakika
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Tsai Ing-wen Kanada'ya Gidiyor

Tayvan'ın eski lideri Tsai, Halifax Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Kanada'ya seyahat ediyor.

20.11.2024 21:17
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın eski lideri Tsai Ing-wen'in, 22-24 Kasım'da düzenlenecek Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Kanada'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai, bugün sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'ya doğru yola çıktığını duyurdu.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun her yıl ulusal savunma ve güvenlik alanında çalışan yüzlerce uzmanının yanı sıra kilit siyasi figürleri bir araya getirdiğini ifade eden Tsai, forumun, demokrasilerin acil güvenlik tehditleriyle baş etmek için birlikte nasıl daha iyi çalışabileceğini tartışmayı amaçladığını belirtti.

Tsai, forumda yapacağı konuşmada, Tayvan halkının demokrasi ve özgürlüğü koruma kararlılığını ve küresel topluluğun refahına ve istikrarına katkı sağlama amacını uluslararası topluma anlatacağını kaydetti.

Çin'in tepkisi bekleniyor

Tayvan'ın önceki lideri ve iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP) eski Genel Başkanı Tsai'nin ziyaretinin, DPP liderlerini Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılar olarak gören Pekin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Çin, Tsai'nin görevde olduğu dönemde, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret ve Tsai'nin Mayıs 2023'te ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından Ada'nın çevresini kuşatan askeri tatbikatlar düzenleyerek tepki göstermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişki kurmasına ve siyasi temaslarda bulunmasına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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