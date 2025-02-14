TSK, 7 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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Suriye\'de şehit olan uzman çavuş ile ilgili kahreden detay

(ANKARA) - Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde toplam 7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.