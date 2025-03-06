TSK'dan Terörle Mücadele Operasyonu

Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi İmalatı Harbiye Müzesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Operasyonlar sonucu, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 478 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine devam edecek, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini belirterek, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalanmış, 1357 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 olmuştur." bilgisini paylaştı.

TSK'nın, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'ye görevlendirilen askeri ataşemiz 2 Mart'ta göreve başlamıştır." ifadesini kullandı.

Aktürk, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesinin kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirterek, "İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da süregelen saldırılarını sonlandırması bölgede ateşkesin devamı için elzemdir. Orta Doğu'da kalıcı istikrar ve barış Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözüm ile mümkündür." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, Güler'in, yarın Balıkesir'de gerçekleştirilecek Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet törenine katılacağını söyledi.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevler

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına da kesintisiz olarak devam ettiğini ifade etti.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları anlattı:

"19 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında İngiltere'de Cobra Warrior Karma Hava Harekatı, 3-14 Mart tarihleri arasında İtalya'da Dynamic Manta NATO Denizaltı Harekatı, İstanbul ve Polonya'da Loyal Leda NATO Müşterek Kara Harekatı tatbikatları devam etmektedir. 10- 21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı tatbikatına katılım sağlayacak uçak ve personelimiz ABD'ye intikal etmiştir. Somali Deniz Görev Grubu kapsamında TCG Gökova ile TCG Göksu arasındaki görev değişimi 3 Mart'ta gerçekleştirilmiştir."

Aktürk, ayrıca 8 Mart'ta Çanakkale'de, Nusret Mayın Gemisinin 8 Mart 1915 sabahı gerçekleştirdiği tarihi mayınlamayı anmak maksadıyla anma töreni ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında Deniz Harp Okulu kadın öğrencileri ve kadın deniz astsubayların katılımıyla "Nusret Mayın Gemisi ile Seyir ve Tecrübe Aktarımı" faaliyeti düzenleneceğini ifade etti.

Savunma sanayisi ve envantere yeni giren silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin, ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri ile tüm dünyada adından söz ettirdiğine dikkati çekerek, TSK'nın kara, deniz, hava, siber ve elektronik harp alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığı daha da artırdığını söyledi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Dragoneye-2 Termal Kamera"nın muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirten Aktürk, "Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemiz ve milletimizin savunma ve güvenliği için, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sunmaya, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar çok geniş bir alanda, üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)