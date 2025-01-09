TSK'dan Tişrin Barajı Uyarısı - Son Dakika
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TSK'dan Tişrin Barajı Uyarısı

MSB, TSK'nın Suriye'deki terör faaliyetlerine karşı kararlılığını vurguladı ve sivilleri korumakta ısrarcı.

09.01.2025 11:18
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki Tişrin Barajı'na ilişkin, " TSK, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

MSB kaynakları, TCG Salihreis'te düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, Suriye'de son durum ve terör örgütü PKK/YPG'nin Tişrin Barajı çevresinde masum sivilleri kalkan olarak kullanmasına yönelik soruya ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, terörizme karşı küresel işbirliği ve uluslararası dayanışmanın önemine inanmakta, bu bağlamda, uluslararası toplumdan, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin terörist organizasyonlar olarak tanınmasını ve terörle mücadele konusunda daha etkin bir işbirliği yapılmasını beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

TSK'nın, terörist grupların desteklenmemesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan kaynaklar, şunları aktardı:

"Suriye'de su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejik öneme sahip bir nokta olan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, terör örgütü PKK/YPG/SDG tarafından son savunma hattı olarak değerlendirilmektedir. TSK, Suriye'nin Tişrin Barajı bölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin akla ve mantığa, uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir.

PKK/YPG/SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması hatta aralarında sivil giyimli terörist grupları da bölgeye sevk etmesi sadece terörist grupların gerçekleştirebileceği bir hareket olup, insan hakları ihlali anlamına gelmektedir."

Kaynaklar, bu tür eylemlerin, terör örgütlerinin kendi çıkarları uğruna masum insanların hayatlarını hiçe sayan acımasız yöntemler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kandil zihniyetinin yönlendirdiği bu faaliyet, Kürt kardeşlerimizin lehine olmaktan çok onlara yeni sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Terör örgütlerinin sivilleri kendi çıkarları uğruna canlı kalkan olarak kullanması, sadece insanlık dışı bir yaklaşım değil, aynı zamanda terör örgütlerinin çaresizliğini ve ahlaki çöküşünü de gösteren bir eylemdir. Bölgedeki gelişmeler, hem Suriye'nin iç güvenliği hem de Türkiye'nin sınır güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

TSK, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır. TSK, ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının barışçıl çözüm arayışlarına saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır. Bu kararlılık, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın meşru müdafaa hakkı ilkesi çerçevesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermek amacıyla bölgede barışı tehdit eden tüm terör unsurları ortadan kaldırılıncaya dek sürdürülecektir."

(Bitti)

Kaynak: AA

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