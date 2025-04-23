TSK'nın Kriz Yönetimindeki Rolü Vurgulandı - Son Dakika
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TSK'nın Kriz Yönetimindeki Rolü Vurgulandı

CHP'li Bağcıoğlu, TSK'nın afet yönetiminde merkezi rolü üstlenmesi gerektiğini belirtti.

23.04.2025 22:13
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Marmara Denizi'nde yaşanan depremin ardından yaptığı açıklamada, TSK'nın krizin yönetilmesinde ve müdahalede merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Yıkıma yol açmayan bir deprem sonrası bile haberleşmede ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle İstanbul'da yaşanabilecek kriz durumlarında kesintisiz iletişim sağlayacak tedbirleri almalıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2'lik depremde can kaybı olmaması büyük bir teselli olmakla beraber, İstanbul bölgesinde beklenen büyük depreme yönelik hazırlıkların durumunu sorgulamamız için belki de son uyarı niteliği taşımaktadır" dedi. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri bu kurulda yer almalıdır"

"Öncelikle; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'ın revize edilerek, devletin üstün kabiliyetlere sahip, en etkin ve organize kurumu olarak TSK'nın afet müdahalesinde 'destek çözüm ortağı' yerine, 'esas çözüm ortağı' olarak konumlandırılması, gelecekte yaşanabilecek felaketlerde can kayıplarını en aza indirmek için kaçınılmaz bir adımdır. Afet ve Acil Durum Kurulu'nda yer almayan ancak gerektiği takdirde davet edilen Milli Savunma Bakanlığı/ Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin bu kurulda sürekli yer almaları zorunludur.

"Deniz limanları ve marinalar güçlendirilmeli"

TSK; kurumsal yapısı, lojistik kabiliyetleri ve geniş insan gücü göz önüne alındığında krizin yönetilmesinde ve müdahalede merkezi bir rol üstlenmelidir. 6 Şubat depreminde yaşanan zafiyetler de dikkate alınarak; afet durumunda hangi bölgede hangi askeri birliğin hangi teçhizat veya araçla görevlendirileceğine yönelik AFAD'ın destek talebi yapıp yapmamasına bağlı kalmaksızın müdahale planları yapılmalıdır. Ayrıca; özellikle İstanbul için afet sonrası kurtarma ekiplerinin ve yardımların deniz yoluyla ulaştırılması ile tahliye maksatlı kullanılmak üzere belirlenen deniz limanları ve marinaların güçlendirilmesi sorumlu olan Bakanlık/ Kurum/ Şirketler tarafından yapılmalıdır. Bu bölgelere yardım getirecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri dahil kamu ve özel sektöre ait gemiler şimdiden belirlenmeli ve periyodik olarak görevlendirme listesi güncellenmelidir.

"Sağlık Bakanlığı envanterine acil durumlar için hastane gemisi dahil edilmelidir"

Askeri sağlık sistemi yerle yeksan edildiği için; hastane maksatlı kullanılacak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinde görevlendirilecek sivil sağlık ekiplerinin ismen ve tıbbi malzemelerin ise nereden alınacakları şimdiden belirlenmeli ve güncel tutulmalıdır. Gecikmeye tahammül olmayacaktır. Çeşitli defalar ikaz ettiğimiz gibi, Sağlık Bakanlığı envanterine özellikle afet durumlarında acil müdahale için kullanılmak üzere Hastane Gemisi dahil edilmeli, bu proje süratle realize edilmelidir. Yıkıma yol açmayan bir deprem sonrası bile haberleşmede ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle İstanbul'da yaşanabilecek kriz durumlarında kesintisiz iletişim sağlayacak tedbirleri almalıdır. Herhangi bir afette İstanbul ölçeğinde iletişim hatlarının yoğunlukla kullanılacağı geçmişte yaşanan acı tecrübelerle sabittir. Yoğun kullanım talebi bahane olamaz, ilgili GSM şirketlerinin oluşacak yoğunluğu dikkate alarak şimdiden tedbirler alması zorunludur. Maalesef son olarak da tecrübesi, organizasyon ve sevk idare yetenekleri ile başta Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının görevlerinin başında olamaması da ayrı bir zafiyet olarak ortaya çıkmaktadır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TSK'nın Kriz Yönetimindeki Rolü Vurgulandı - Son Dakika

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