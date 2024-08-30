TSYD Malatya Şubesi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TSYD Malatya Şubesi Kuruldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Şubesi, kurucu üyeleri tarafından 2 yıllık çalışmanın ardından resmi olarak kuruldu. Şube, Malatya'nın sportif faaliyetlerini geliştirmek amacıyla çalışmalarına başladı. Ancak şube, geçen yıl meydana gelen depremler nedeniyle konteynerde faaliyet göstermekte olup, yer arayışı içerisindedir.

30.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Şubesi kuruldu.

Şube kurucu üyelerinden Vahap Güner, gazetecilere, şubenin kurulması için 2 yıldır yürüttükleri çalışmanın sonuca ulaştığını söyledi.

Güner, 28 Ağustos'ta TSYD Malatya Şubesi'nin resmi olarak kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TSYD Genel Merkezi tarafından kurucu üye olarak ben, Hakan Karaduman ve Volkan Kaşik görevlendirildi. Dernekler şubesine başvurarak TSYD Malatya Şubesini kurduk. Şubenin kurulması için Genel Başkan Oğuz Tomsir'e, eski As Başkanımız Kerim Hoşfikir'e ve Adana TSYD yöneticileri ile TSYD Genel Merkez yönetimine teşekkür ediyoruz. TSYD kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek. Şube olarak Malatya'nın sportif faaliyetlerinin geliştirmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağız."

Güner, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehrin büyük hasar aldığını hatırlatarak, şube olarak şu an konteynerde faaliyet gösterdiklerini ancak yer arayışı içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

malatya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSYD Malatya Şubesi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:46 Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 16:12:09. #1.12#
SON DAKİKA: TSYD Malatya Şubesi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement