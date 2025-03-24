TTB'den Gözaltı Muayeneleri Açıklaması - Son Dakika
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TTB'den Gözaltı Muayeneleri Açıklaması

TTB, gözaltı muayenelerinin yasadışı olduğunu ve özgür sağlık ortamında yapılması gerektiğini vurguladı.

24.03.2025 16:03
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Gözaltı giriş-çıkış muayeneleri kişilerin gözaltında tutulduğu yerlerde yapılamaz. Görüşmenin ve muayenenin; hekimlik mesleğinin, özgürce, evrensel etik ilkeler ve bilimsel standartlara göre uygulandığı, resmi otoritenin baskısının hissedilmediği bir sağlık ortamında yapılması zorunludur" açıklamasını yaptı.

TTB sosyal medya hesabından, "Gözaltı muayenelerinin emniyet birimlerinde yapılması suçtur, kabul edilemez" başlıklı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Anayasal haklarımızın güvence altında olmadığını ilan eden siyasi operasyonlara tepki olarak yurt genelinde devam eden demokratik protestoların hedef alınması; birçok ilde orantısız güç ve biber gazı kullanımı, ev/yurt baskınları, gözaltılar, çıplak arama dayatmaları, kötü muamele ve işkenceye varan uygulamalar halihazırdaki hukuksuzluğu katlayan bir hal almıştır. Anayasal haklarına sahip çıkan, demokratik haklarını kullanan halka yönelik bu çok yönlü hukuksuzlukları bir kez daha kınıyoruz. Öte yandan gerek meslektaşlarımızdan gerekse de avukatlardan yapılan bildirimlerde; bazı il sağlık müdürlükleri tarafından hastanelerde görev yapan meslektaşlarımızın gözaltına alınan kişilerin sağlık muayenelerini yapmak üzere il emniyet müdürlüklerinde veya gözaltına alınanların tutulduğu yerlerde görevlendirildikleri öğrenilmiştir.

Söz konusu uygulama Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, ilgili mevzuata ve Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. Bu yöndeki talimatlar ve işlemler suçtur. Gözaltı giriş-çıkış muayeneleri kişilerin gözaltında tutulduğu yerlerde yapılamaz. Görüşmenin ve muayenenin; hekimlik mesleğinin, özgürce, evrensel etik ilkeler ve bilimsel standartlara göre uygulandığı, resmi otoritenin baskısının hissedilmediği bir sağlık ortamında yapılması zorunludur.

"Meslektaşlarımızın mesleklerini tıbbi ve etik kurallar çerçevesinde yapabilmesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır"

Sağlık, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına resmi yazılarımızla yaptığımız çağrıları yineliyoruz: Meslektaşlarımız mesleki bağımsızlıklarını ve özerkliklerini sınırlayan, adli süreçlerin hukuka uygun yürütülmesini engelleyen hiçbir hukuk dışı davranışa zorlanmamalıdır. Meslektaşlarımızın mesleklerini tıbbi ve etik kurallar çerçevesinde, bağımsız ve tarafsız bir biçimde yapabilmesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır.

Meslektaşlarımıza da herhangi bir zorlama ile karşı karşıya kalmaları durumunda adli muayenenin sağlık kuruluşunda yapılmadığı, sağlık hizmeti için uygun koşulların sağlanmadığı yönünde bir şerhi düzenledikleri adli rapora yazmalarını öneriyoruz."

Açıklamada, konunun takipçisi olunacağı ve adli ve idari makamlar nezdinde gerekli girişimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, İnsan Hakları, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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