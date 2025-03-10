TTB'den Türkiye'ye Özgü Sağlık Sistemi Önerisi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Türk Tabipler Birliği (TTB) İstanbul'da düzenlediği toplantıda, " Türkiye'ye Özgü Sağlık Sistemi Önerisi"ni paylaştı. TTB Merkez Konsey Üyesi Alpay Azap, "Artık ülkemizde, hem insanlarımızın daha sağlıklı olduğu, hastalandıklarında nitelikli sağlık hizmetine kolayca ulaşabildikleri, hem de sağlık çalışanlarının, hekimlerin güvenli ve güvenceli ortamda mesleklerini yapabildikleri bir sağlık sistemine ihtiyaç var. Çok iyi biliyoruz ki bu ülkenin olanakları buna yeterli, eksik olan tek şey bir iradedir. Biz TTB olarak bu iradeyi göstereceğiz" şeklinde konuştu. Çalışmanın temel noktalarını aktaran TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Pınar Saip ise önerilen sisteme ilişkin "Amaç ticari olmayacak, merkez insan olacak" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) Cağaloğlu'nda bulunan Binası'nda, 'Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkün' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Alpay Azap ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Pınar Saip ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Nilüfer Ustael'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, TTB tarafından sağlık sisteminin dönüşümüne ilişkin hazırlanan 'Türkiye'ye özgü sağlık sistemi önerisi'ne ilişkin bilgi verildi, çalışmalar kapsamında hazılanan raporun amacı ve ana hatları paylaşıldı. Raporun detaylarının ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Azap: "Hem insanlarımızın nitelikli sağlık hizmetine kolayca ulaşabildikleri hem sağlık çalışanlarının, hekimlerin güvenli ve güvenceli ortamda mesleklerini yapabildikleri bir sağlık sistemine ihtiyaç var"

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Alpay Azap, toplantıda yaptığı konuşmada raporun hazırlanması sürecine ilişkin bilgi verdi. Azap şöyle konuştu:

"14 Mart haftasında bu sene, Türk Tabipleri Birliği olarak, başka bir sağlık sisteminin mümkün olabileceğini ve bunun nasıl olabileceğini kamuoyuyla paylaşmak istedik. Sağlık alanında yaşanan sorunlar herkesin malumu. Ekim ayında Yenidoğan skandalı, sonrasında gördüğümüz stent pazarlıkları, gerekmeyen ameliyatların uygulanmasına ilişkin haberler, bunların hepsi aslında sağlık sistemimizin, yıllardır uygulanan sağlıkta dönüşüm politikaları adını verdiğimiz politikalar nedeniyle artık sorunlara çözüm olamaz hale geldiğini gösteriyor. Sağlığın bu şekilde piyasa kurallarına bırakılmasının böyle sonuçları olacağını yıllardır TTB dile getirdi. Artık bundan sonra başka birşey lazım. Artık ülkemizde, hem insanlarımızın daha sağlıklı olduğu, hastalandıklarında nitelikli sağlık hizmetine kolayca ulaşabildikleri, sağlık çalışanlarının, hekimlerin güvenli ve güvenceli ortamda mesleklerini yapabildikleri, topluma faydalı olabildikleri bir sağlık sistemine ihtiyaç var.

9 başlıkta raporlar hazırlandı

Biz TTB olarak başka bir sağlık sisteminin aslında mümkün olabileceğimizi düşündük. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir sağlık sistemi konusunda çalışıp, topluma önerilerde bulunamamız gerektiğine karar verdik. 9 tane çalışma grubu oluşturduk. Birinci basamak nasıl olmalı, ikinci basamak, üçüncü basamak nasıl olmalı, tıp eğitimi nasıl olmalı, finansmanı nasıl olmalı, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği nasıl olmalı, özel sağlık hizmeti nasıl olmalı, acil sağlık hizmetleri nasıl sunulmalı, 9 başlıkta, TBB'nin bu konuda birikimi olan üyeleri, akademisyenler, farklı mesleklerden akademisyenlerin de bir araya geldiği çalışma gruplarımız çalıştılar ve raporlarını hazırladılar. Bu raporların şimdi kısa bir özetini paylaşacağız. Bundan sonra yapmaya çalışacağımız şey de, olabildiğince çok konunun ilgilisi uzmanlar, akademisyenler, bilim insanlarıyla, kamuoyuyla bu 9 başlıkta toplarladığımız önerilerimizin tartışılması ve son halini hepbirlikte vermemiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan ideal bir sağlık sistemi modelini bu şekilde tanımlayabiliriz ve hayata geçirebiliriz.

"Zor değil, biz çok iyi biliyoruz ki bu ülkenin olanakları buna yeterli"

O kadar zor birşey değil. Biz çok iyi biliyoruz ki bu ülkenin olanakları buna yeterli, bu ülkede bunu yapabilecek donanımda sağlık çalışanları ve hekimler var. Burada eksik olan tek şey bir iradedir. Biz TTB olarak bu iradeyi göstereceğiz. Tabii ki desteğe ihtiyacımız var, tüm hekimlerden, sağlık çalışanlarından, daha önemlisi halkımızdan da destek bekliyoruz."

Azap, TTB olarak gerçekleştirilen çalışmanın ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını belirtti. Önerilen sağlık sisteminin amacını ve hazırlanan raporlarda yer alan temel unsurları ise TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Pınar Saip aktardı.

"Amaç ticari olmayacak, merkez insan olacak"

TTB tarafından sunulan sağlık sisteminin amacına ilişkin, "Bu sağlık sisteminde amaç ticari olmayacak, merkez insan olacak. Yani, hem toplumu, hastalarımızı, hem de biz sağlık emekçilerini ve hekimleri kastediyoruz. İki kesim zaten aynı tarafta olan kesimler" diyen Saip sistemin temel unsurlarını, sağlığın finansmanı; örgütlenmesi ve sağlık hizmeti sunum süreçleri ve sağlık emek gücü olarak 3 ana başlık altında aktardı. Önerilen sağlık sistemine ilişkin Saip'in aktarımlarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Katkı payları, ilave ücretler, tamamlayıcı sigorta gibi kişisel harcamalar gerekmeyecek"

"Sağlık finansmanı dediğimizde, şu anda prime dayalı bir finansman modeli uygulanmakta, bizim önerdiğimiz sağlık sisteminde merkezi bütçeden finanse edilecek, bu tür ek katkı payları, ilave ücretler, tamamlayıcı sigorta gibi kişisel harcamalar gerekmeyecek, sadece kimlik kartı yeterli olacak. Eğer vergi doğru toplanır ve adaletli dağıtılabilirse o zaman kamu hizmetlerinin kaynağı bu şekilde sağlanabilir.

"Önceliğimiz koruyucu sağlık hizmetleri olacak"

Önceliğimiz koruyucu sağlık hizmetleri olacak. Toplumsal htiyaçlar gözetilerek, eşitlikçilik prensibiyle hareket edilecek ve basamaklandırılmış bir sağlık sistemi kurulacak. Çalışma, üretim ve eğitim alanlarını kapsayan, tek, entegre bir sistem haline getirilecek. Bölgelerin ihtiyaçlarına göre, merkezi olarak planlanacak ve bilimsel sağlık yönetim ilkelerine göre yönetilecek.

"Taşeron, hizmet alımı, kamu özel işbirliği gibi uygulamalar olmayacak"

Sağlık yönetimi kamu yönetiminde olacak. Taşeron, hizmet alımı, kamu özel işbirliği gibi uygulamalar olmayacaktır. Kamu kaynaklarından yararlanmaksın kendine başvuran kişilere özel hastaneler hizmet verebilirler ama kamu kaynaklarından yararlanmadan.

"Niceliğin değil, niteliğin ölçüldüğü bir sağlık sistemi"

Önemli olan niceliğin değil, niteliğin ölçüldüğü bir sağlık sistemi kurmaktır. Bizim sağlık sistemimiz de objektif kriterlerle belirlenecektir. Polikliniklerde hastaya ne kadar süre ayrıldığı, hastanede ne kadar süre yattığı, komplikasyon oranları, iyileşme oranları gibi objektif ölçekler ve kriterler kullanılacaktır.

Sağlık emekçilerine tek kadro

Şu anda sağlık emekçileri arasında bir çok farklı kadro var. Bunlar tamamen kaldırılacak ve tek hale getirilecektir."