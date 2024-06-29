TTB'nin 76. Büyük Kongresi'nde seçim heyecanı

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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi ikinci günde devam ediyor. Kongre, Merkez Konseyin belirleneceği seçimle yarın sona erecek. Sol bloku temsil eden Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnisiyatifi seçime ortak listeyle girme kararı aldı.

TTB'nin yarın yapılacak yeni yönetim seçimlerinde, 65 tabip odasından 487 delege oy kullanacak. Kongrede, yeni yönetim için Etkin Demokratik TTB, Tabip Odaları İnisiyatifi ve Çağdaş Türk Hekimleri Birliği listelerinin yarışacağı açıklanmıştı. Sol blokta yer alan Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnisiyatifi, yapılan görüşmeler sonrasında seçimlere tek listede girme kararı aldı.

Seçimler yarın saat 09.00 - 17.00 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde yapılacak.